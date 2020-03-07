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07.03.2020 (13:12)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели спортивный праздник

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели спортивный праздник, который был посвящен Международному женскому дню.

В состязание, которое прошло на базе спортивного клуба «Красная Звезда» приняло участие 4 команды составленных из 3 участников женского пола.

В программу соревнования входили прыжки на тумбу, становая тяга, приседания с грифом, махи гирей, рывок гантелей и бросок медбола в цель. По условиям состязания участникам необходимо было выполнить все упражнения в установленном порядке за максимально короткое время. В случае неправильного выполнения упражнения к общему временном показателю прибавлялось штрафное время.

По итогам соревнований победителям и призерам были вручены грамоты и сувениры с символикой Министерства обороны Российской Федерации.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Спорт , Приднестровье
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