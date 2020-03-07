Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.03.2020 (11:43)

Боевой корабль Черноморского флота будет открыт для посещения в Международный женский день на набережной Ялты

На набережной Ялты в рамках празднования Международного женского дня командование Черноморского флота (ЧФ) организовало экскурсии на борт малого ракетного корабля (мрк) «Вышний Волочек».

Экипаж мрк «Вышний Волочек» накануне совершил переход из пункта постоянной дислокации в порт города Ялты и ошвартовался на набережной.

Корабль смогут посетить не только представители прекрасного пола, но и все остальные жители и гости Ялты.

Экскурсии на борт одного из самых современных кораблей ЧФ будут проводиться членами экипажа. Посетители смогут пройти по верхней палубе корабля, ознакомиться с вооружением и тактико-техническими характеристиками мрк «Вышний Волочек».

В соответствии с планом пребывание корабля в порту Ялты продлится с 7 по 9 марта.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Курсанты НГМА им. Ушакова проходят стажировку на вспомогательных судах ЧФ в Новороссийске
Военнослужащие Черноморского флота поздравили женщин с 8 марта на площади Нахимова в Севастополе
Отряд кораблей Черноморского флота отработал мероприятия по защите объектов морской экономичсекой деятельности в Чёрном море
Экипажи специальных судов Черноморского флота осуществили подъем с морского дна торпедного катера, погибшего в период Великой Отечественной войны

Метки:
Черноморский флот , Корабли , Экскурсии
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false