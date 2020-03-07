07.03.2020 (11:43)
Боевой корабль Черноморского флота будет открыт для посещения в Международный женский день на набережной Ялты
На набережной Ялты в рамках празднования Международного женского дня командование Черноморского флота (ЧФ) организовало экскурсии на борт малого ракетного корабля (мрк) «Вышний Волочек».
Экипаж мрк «Вышний Волочек» накануне совершил переход из пункта постоянной дислокации в порт города Ялты и ошвартовался на набережной.
Корабль смогут посетить не только представители прекрасного пола, но и все остальные жители и гости Ялты.
Экскурсии на борт одного из самых современных кораблей ЧФ будут проводиться членами экипажа. Посетители смогут пройти по верхней палубе корабля, ознакомиться с вооружением и тактико-техническими характеристиками мрк «Вышний Волочек».
В соответствии с планом пребывание корабля в порту Ялты продлится с 7 по 9 марта.
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