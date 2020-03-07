07.03.2020 (10:41)

На кораблях Черноморского флота прошли учения по борьбе за живучесть

В пунктах базирования кораблей Черноморского флота (ЧФ) проведены учения по борьбе за живучесть (БЗЖ), целью которых стало развитие навыков экипажей поддерживать боеспособность кораблей в аварийных ситуациях.

В ходе учений военнослужащие отработали алгоритм действий по локализации и тушению пожара в корабельных помещениях, а также по ликвидации пробоин в корпусе корабля и устранению поступления забортной воды.

В ходе тушения условного пожара моряки сдали нормативы по надеванию экипировки аварийно-спасательной группы, по герметизации горящего отсека и остановке распространения огня до полной ликвидации очагов возгорания.

Учение по БЗЖ является обязательным элементом подготовки экипажей кораблей, проводится планово в различное время суток непосредственно на кораблях, а также на специальных учебно-тренировочных комплексах (УТК), которые позволяют отрабатывать действия моряков в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке, с фактическим поступлением забортной воды и реальным тушением возгораний.

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