Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.03.2020 (10:41)

На кораблях Черноморского флота прошли учения по борьбе за живучесть

В пунктах базирования кораблей Черноморского флота (ЧФ) проведены учения по борьбе за живучесть (БЗЖ), целью которых стало развитие навыков экипажей поддерживать боеспособность кораблей в аварийных ситуациях.

В ходе учений военнослужащие отработали алгоритм действий по локализации и тушению пожара в корабельных помещениях, а также по ликвидации пробоин в корпусе корабля и устранению поступления забортной воды.

В ходе тушения условного пожара моряки сдали нормативы по надеванию экипировки аварийно-спасательной группы, по герметизации горящего отсека и остановке распространения огня до полной ликвидации очагов возгорания.

Учение по БЗЖ является обязательным элементом подготовки экипажей кораблей, проводится планово в различное время суток непосредственно на кораблях, а также на специальных учебно-тренировочных комплексах (УТК), которые позволяют отрабатывать действия моряков в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке, с фактическим поступлением забортной воды и реальным тушением возгораний.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Корветы ТОФ «Совершенный» и «Громкий» провели рейдовое противолодочное учение в заливе Петра Великого
Танкер Северного флота «Академик Пашин» провел в Баренцевом море учение с фрегатом «Адмирал флота Касатонов»
В 29 регионах Урала, Сибири и Поволжья прошли совместные учения войск ЦВО и органов исполнительной власти
Ракетчики ЦВО выполнили электронные пуски из ОТРК «Искандер» под Оренбургом

Метки:
Черноморский флот , Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false