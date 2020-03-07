07.03.2020 (09:29)

Военный комиссариат Республики Карелия оцифровал документы более 27 тыс. участников Великой Отечественной войны

Сотрудники военного комиссариата Республики Карелия оцифровали архивные документы более 27 тыс. участников Великой Отечественной войны для размещения в музее «Дорога памяти».

Среди оцифрованных документов – учётные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта, биографические данные, перечни наград. Помимо обработки собственного архива, в каждом районном отделе военкомата развернута работа мобильных пунктов оцифровки, куда приглашаются фронтовики или их родственники, которым оказывается помощь по переводу документов в электронный вид и их загрузке в базу данных.

Ежедневно база данных оцифрованных документов фронтовиков региона увеличивается почти на 40 человек.

Собранные материалы будут размещены в музее «Дорога памяти» на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области, для наполнения которого в настоящее время в военных комиссариатах завершается оцифровка данных на всех участников Великой Отечественной войны.

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