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07.03.2020 (06:15)

Корветы ТОФ «Совершенный» и «Громкий» провели рейдовое противолодочное учение в заливе Петра Великого

Корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского Флота в районе побережья Владивостока провели рейдовое противолодочное учение в ходе которого отрабатывались действия экипажей кораблей по поиску подводной лодки условного противника.

По легенде учения корветы «Совершенный» и «Громкий», находились в точках якорной стоянки, осуществляли противолодочный дозор на подходах к главной базе Тихоокеанского флота. В одном из полигонов боевой подготовки рыбаки заметили перископ неустановленной подводной лодки. Вся необходимая информация была передана на корветы, которым поставили задачу провести поиск субмарины в заданном районе.

На стороне условного противника выступила одна из дизельных подводных лодок Приморского соединения ПЛ. Для её обнаружения корабли задействовали подкильные гидроакустические станции, также для освещения подводной обстановки с корвета «Громкий» был поднят палубный противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ.  После установления контакта с субмариной корабли приступили к этапу практического выполнения противолодочных задач.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Учения , Тихоокеанский флот
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