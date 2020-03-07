07.03.2020 (09:11)

Разведчиков 2-й общевойсковой армии проверили на стрессоустойчивость

Во 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа военнослужащих разведывательных подразделений проверили на стрессоустойчивость в рамках подготовки к предстоящим полевым сборам.

В ходе проверки более 200 разведчиков прошли психологическую полосу препятствий, на которой они преодолели горящую стену, минно-взрывное заграждение, выполнили нормативы по РХБ защите, вводные задачи по медицинской подготовке и переноске раненого в составе боевой группы. При этом для создания условий, приближенных к боевым, были использованы средства имитации.

По итогам проверки, прошедшей на в Самарской области, командиры совместно с психологами дадут рекомендации военнослужащим по действиям в стрессовых ситуациях при выполнении учебно-боевых задач.

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