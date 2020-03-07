07.03.2020 (09:11)
Разведчиков 2-й общевойсковой армии проверили на стрессоустойчивость
Во 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа военнослужащих разведывательных подразделений проверили на стрессоустойчивость в рамках подготовки к предстоящим полевым сборам.
В ходе проверки более 200 разведчиков прошли психологическую полосу препятствий, на которой они преодолели горящую стену, минно-взрывное заграждение, выполнили нормативы по РХБ защите, вводные задачи по медицинской подготовке и переноске раненого в составе боевой группы. При этом для создания условий, приближенных к боевым, были использованы средства имитации.
По итогам проверки, прошедшей на в Самарской области, командиры совместно с психологами дадут рекомендации военнослужащим по действиям в стрессовых ситуациях при выполнении учебно-боевых задач.
Новости по теме:
Экипажи танков Т-72 российской военной базы в Таджикистане уничтожили условного противника в «танковой дуэли»
В 29 регионах Урала, Сибири и Поволжья прошли совместные учения войск ЦВО и органов исполнительной власти
Более 30 военнослужащих-женщин ЦВО получили государственные и ведомственные награды в канун Международного женского дня
Сотрудники ВАИ и военной полиции ЦВО поздравили женщин Новосибирска с наступающим международным праздником 8 марта
Метки: