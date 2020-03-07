07.03.2020 (08:30)
Большой противолодочный корабль ТОФ «Адмирал Виноградов» прибыл с деловым заходом в Шри-Ланку
Сегодня большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, прибыл с деловым заходом в крупнейший порт Республики Шри-Ланка-Коломбо.
На причале состоялась церемония встречи российского боевого корабля, в которой приняли участие представители Посольства Российской Федерации в Шри-Ланке, офицеры ВМС принимающей стороны, а также специалисты портовых служб.
В период стоянки корабль пополнит до полных норм запасы воды и топлива. Для личного состава предусмотрен отдых и обзорные экскурсии по городу.
Планируется, что заход БПК «Адмирал Виноградов в Шри-Ланку» продлится до 10 марта
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