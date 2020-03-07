07.03.2020 (07:03)
Сотрудники ВАИ ВВО поздравили женщин-военнослужащих в преддверии празднования Международного женского дня
В преддверии празднования весеннего женского праздника сотрудники 197-й военной автомобильной инспекции (территориальной) в г. Хабаровске поздравили женщин-военнослужащих, выполняющих обязанности старшего машины. Не забыли и об автолюбительницах на личном транспорте, их также ждал приятный сюрприз от военных автоинспекторов.
Для автоледи встреча с сотрудниками ВАИ стала приятной неожиданностью. Вместо привычной проверки документов они получали от инспектора весенние цветы и теплые пожелания.
Праздничную акцию в подобном формате работники 197-й ВАИ (т) проводят уже не первый год, так что поздравление с женским днем и вручение букетов от стражей порядка на 8 марта стали своеобразной доброй традицией на дорогах Хабаровска.
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