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07.03.2020 (05:45)

В Восточном военном округе началась подготовка к окружному этапу конкурса «Воин мира – 2020»

В рамках «Армейских международных игр – 2020» с 10 по 15 апреля 2020 года на базе общевойскового полигона «Князе-Волконский» Восточного военного округа состоится окружной этап всеармейского конкурса «Воин мира – 2020», по итогам которого будет сформирована сборная команда военного округа для участия во Всеармейском этапе.

Участникам конкурса предстоит пройти несколько этапов. На этапе «Атлет» военнослужащим необходимо показать свою высокую физическую подготовку, умение обращаться со стрелковым и холодным оружием, а также метать ручные осколочные гранаты на дальность и точность.

Этап «Профессионал» является одним из самых сложных, на нём конкурсантам придётся показать всю свою выносливость и волю к победе, пройдя при этом полосу препятствий, на которой их будет ждать преодоление рва, разрушенной лестницы, стены и выполнение норматива по неполной разборке и сборке оружия.

На этапе «Снайпер» военнослужащие будут соревноваться в стрельбе из автомата АК-74М с различных положений и выполнения нормативов по огневой подготовке.

Этап «Кавалер (Сударыня)» раскрывает творческие таланты участников конкурса, каждый из них сможет лично исполнить творческий номер, в частности  песню, танец,  прочитать стихотворение на патриотическую тему.

Завершиться конкурс проведением финального этапа «Эрудит», где военнослужащие продемонстрируют свои знания в военной истории.

Итоги окружного этапа будут подведены 15 апреля, победители которого представят Восточный военный округ на Всеармейском этапе конкурса.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Воин мира , Восточный военный округ
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