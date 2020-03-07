07.03.2020 (05:10)
Кадеты из Бурятии посетили исторический комплекс Партизанская деревня и самый большой музей Боевой славы объединения ВВО
В военном городке Сосновый Бор в Республике Бурятия состоялась встреча кадетов республиканской кадетской школы интернат с командованием и военнослужащими общевойскового объединения Восточного военного округа, по программе Военно-патриотического воспитания молодежи.
Ребятам была представлена экспозиция исторической выставки в музее Боевой славы штаба объединения, где представлены уникальные образцы стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны, личные вещи и элементы экипировки солдат и офицеров, принимавших участие в боях на Халхин-Голе и другие экспонаты.
Также кадеты посетили «Партизанскую деревню», где они увидели красный уголок, медицинский пункт, оружие, военнослужащих ВВО переодетых в форму времен Великой Отечественной войны, все это позволило ребятам окунуться в атмосферу партизанского движения того времени.
Всего во встрече приняли участие около 40 человек.