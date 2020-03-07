07.03.2020 (05:36)

Пункт оцифровки документов времен Великой Отечественной Войны открылся в Уссурийске

В доме офицеров Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа открылся пункт оцифровки документов времен Великой Отечественной Войны «Дорога памяти».

В рамках года памяти и славы в объединении проводится уникальная военно-патриотическая акция «Дорога памяти». Пункт оцифровки находящийся в Доме Офицеров Российской Армии посетили Уссурийские юнармейцы, которые обратившись к сотрудникам, загрузили на сайт проекта материалы о своих родственниках.

Собранные материалы будут размещены в мультигалерее, которая строится в филиале Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации рядом с Главным храмом Вооруженных Сил в подмосковном парке «Патриот».

Каждый желающий для сохранения памяти о своих родственниках, участвовавших в войне, может принести их фотографии в пункты сбора. Также можно внести данные самостоятельно на сайте проекта. Для этого нужно заполнить анкету для доступа в личный кабинет, а дальше в соответствующей графе можно рассказать о боевом пути родственника, о его жизни до и после войны, а также загрузить фотографии и сканы фронтовых писем.

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