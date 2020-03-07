07.03.2020 (04:34)

Артиллерия большой мощности прямой наводкой уничтожила прорвавшиеся танки условного противника в Амурской области

Подразделение самоходных артиллерийских систем большой мощности 2С7М «Малка» артиллерийского соединения Восточного военного округа, отработали новую тактику уничтожения бронированной техники условного противника прямой наводкой. Новая тактика применения САУ рассчитана на случай прорыва обороны противником и действий внутри боевых порядков.

Стрельба велась с замаскированных позиций на удалении до двух километров в зоне прямой видимости целей. Для уничтожения танков и отражения атаки условного противника на участке прорыва обороны подразделения артиллеристам хватило нескольких залпов крупнокалиберных пушек.

Также, артиллеристы отработали одиночный огонь по важным тактическим целям фугасными снарядами.

Новая тактика позволяет наносить большой урон противнику, останавливать наступление тяжелой бронированной техники и прицельно уничтожать её на участках прорыва.

Боевые стрельбы состоялись на полигоне Трехречье в Амурской области в рамках полевого выхода ракетных войск и артиллерии общевойсковой армии ВВО. В маневрах на полигоне принимают участие более 2 тысяч военнослужащих и задействовано более 400 единиц вооружения и техники.



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