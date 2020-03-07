07.03.2020 (01:00)

В Воздушно-космических силах проведено более 100 праздничных мероприятий, посвященных Международному женскому дню

В главном командовании Воздушно-космических сил, объединениях, соединениях и воинских частях ВКС проведено более 100 мероприятий, посвященных Международному женскому дню.

Наиболее масштабные из них в Центральном офицерском клубе ВКС, командованиях дальней и военно-транспортной авиации, объединении противовоздушной и противоракетной обороны, объединении ВКС особого назначения, космодроме в Архангельской области, соединениях, дислоцированных в Московской, Саратовской, Амурской, Рязанской, Ивановской, Тверской, Оренбургской, Астраханской, Липецкой областях, а также в высших учебных заведениях ВКС городах Воронеж, Тверь, Санкт-Петербург, Ярославль, Краснодар, Челябинск, Сызрань.

Всего в Воздушно-космических силах проходят службу более 7,5 тысяч женщин-военнослужащих и более 15 тысяч трудятся на должностях федеральных государственных служащих и гражданского персонала.

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