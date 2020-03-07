07.03.2020 (02:00)

В Амурской области прошло учение летчиков дальней авиации

В Амурской области прошло летно-тактическое учение с эскадрильей стратегических ракетоносцев Ту-95мс.

В рамках мероприятия проверялись подготовка авиационной техники, летного и инженерно-технического состава к выполнению задач по предназначению.

Экипажи дальней авиации отработали перебазирование авиационной техники на оперативный аэродром, технику пилотирования в сложных метеоусловиях, взаимодействие с другими родами авиации и условное боевое применение по наземным целям.

После посадки также проверялись временные нормативы подготовки самолетов к повторному вылету.

Всего в мероприятии было задействовано около 10 единиц авиационной техники.

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