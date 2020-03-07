07.03.2020 (03:35)

Красу ВДВ - 2020» выбрали в Туле по результатам финального этапа конкурса красоты и профессионального мастерства среди военнослужащих-женщин ВДВ

Командованием Воздушно-десантных войск подведены итоги конкурса среди военнослужащих-женщин из соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск «Краса ВДВ-2020», который проводился с 27 февраля по 6 марта в городе Тула на базе гвардейского воздушно-десантного соединения.

Конкурс был посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со Дня образования Воздушно-десантных войск и приурочен к Международному женскому Дню. В ходе нескольких этапов девушки демонстрировали свои профессиональные навыки и уровень профессионально-должностной подготовки.

На первом этапе был проведен конкурс «Сила оружия», в ходе которого «девушки в погонах» выполнили 1 упражнение учебных стрельб из пистолета ПМ и на время выполнили норматив № 14, 15 по разборке автомата Калашникова АК-74М, показав при этом высокий уровень профессионального мастерства.

На втором этапе был проведен конкурс «Волшебный кулинар», на котором были раскрыты кулинарные способности участниц, каждая из которых, имея минимальный набор продуктов, должна была приготовить праздничный салат. В этом году жюри усложнило задачу участницам конкурса, девушки готовили блины.

На третьем этапе конкурса девушкам предстояло показать свое мастерство и рукодельные навыки в конкурсе «Кутюрье», в ходе которого девушкам предстояло за установленное время сшить фартук.

В ходе четвертого этапа девушкам предстояло показать свое обаяние, грацию, умение держаться на публике и свои таланты в конкурсах «Визитка», «Творческий порыв» и «Офицерский бал».

В ходе конкурса «Визитка» девушки прочитали стихи под музыку и продемонстрировали видео о крае, откуда они прибыли, рассказали о своих хобби и увлечениях.

В конкурсе «Офицерский бал» девушки под аккомпанемент музыки с кавалерами - курсантами РВВДКУ станцевали вальс.

В конкурсе «Творческий порыв» девушки показали свои творческие таланты в вокале, танцах и чтении стихов.

По итогам всех конкурсов ценные призы и подарки 12-ти конкурсанткам вручил командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков и члены жюри под председательством Героя Советского Союза генерал-полковника Валерия Востротина.

Победительницей конкурса «КрасаВДВ-2020» стала военнослужащая соединения специального назначения ВДВ гвардии лейтенант медицинской службы Анастасия Парфенова. Титул «Вице-мисс» получила гвардии ефрейтор контрактной службы Дарья Давыдова из Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения. Второй «Вице-мисс» стала гвардии младший сержант контрактной службы Дарья Смирнова из Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ.

Из 12 конкурсанток жюри выбрало самых достойных представительниц Воздушно-десантных войск.

Конкурс проводился при поддержке администрации Тульской области.

В отборочных этапах конкурса принимали участие военнослужащие-женщины, представляющие все воздушно-десантные и десантно-штурмовые соединения, соединения специального назначения и управления, а также учебный центр (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск) и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова.

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