07.03.2020 (01:42)

В Санкт-Петербурге командующий войсками ЗВО поздравил женщин-военнослужащих с Международным женским днём

Сегодня в Санкт-Петербурге командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв поздравил женщин с предстоящим Международным женским днём.

- Поздравляю вас с Международным женским днём, желаю вам счастья, здоровья, успехов в служебной и трудовой деятельности, - обратился генерал-полковник Александр Журавлёв к собравшимся женщинам в Доме офицеров ЗВО.

Также командующий войсками Западного военного округа наградил государственными и ведомственными наградами женщин-военнослужащих и гражданский персонал, отличившихся при проведении мероприятий по обеспечению безопасности и обороны страны, а также в повседневной деятельности.

В торжественной церемонии приняли участие женщины-военнослужащие и гражданский персонал соединений и воинских частей гарнизона, преподаватели Санкт-Петербургского Суворовского военного училища, воспитанницы филиала Пансиона воспитанниц Минобороны РФ.

Поздравления завершил праздничный концерт с участием известных российских деятелей эстрады, театра и кино, а также творческих коллективов округа.

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