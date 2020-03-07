Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.03.2020 (01:42)

В Санкт-Петербурге командующий войсками ЗВО поздравил женщин-военнослужащих с Международным женским днём

Сегодня в Санкт-Петербурге командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв поздравил женщин с предстоящим Международным женским днём.

- Поздравляю вас с Международным женским днём, желаю вам счастья, здоровья, успехов в служебной и трудовой деятельности, - обратился генерал-полковник Александр Журавлёв к собравшимся женщинам в Доме офицеров ЗВО.

Также командующий войсками Западного военного округа наградил государственными и ведомственными наградами женщин-военнослужащих и гражданский персонал, отличившихся при проведении мероприятий по обеспечению безопасности и обороны страны, а также в повседневной деятельности.

В торжественной церемонии приняли участие женщины-военнослужащие и гражданский персонал соединений и воинских частей гарнизона, преподаватели   Санкт-Петербургского Суворовского военного училища, воспитанницы филиала Пансиона воспитанниц Минобороны РФ.

Поздравления завершил праздничный концерт с участием известных российских деятелей эстрады, театра и кино, а также творческих коллективов округа.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Нахимовцы Санкт-Петербурга поздравили прекрасную половину человечества, проехав на двухпарусном буере вдоль борта крейсера «Аврора»
Военнослужащие учебного центра связи РВСН поздравили представительниц прекрасного пола с Международным женским днём
В дальневосточном соединении дальней авиации прошли праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню
Хоккеисты Северного флота играючи поздравили женщин с наступающим 8 марта

Метки:
Западный военный округ , Праздники
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false