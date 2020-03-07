07.03.2020 (01:42)
В Санкт-Петербурге командующий войсками ЗВО поздравил женщин-военнослужащих с Международным женским днём
Сегодня в Санкт-Петербурге командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв поздравил женщин с предстоящим Международным женским днём.
- Поздравляю вас с Международным женским днём, желаю вам счастья, здоровья, успехов в служебной и трудовой деятельности, - обратился генерал-полковник Александр Журавлёв к собравшимся женщинам в Доме офицеров ЗВО.
Также командующий войсками Западного военного округа наградил государственными и ведомственными наградами женщин-военнослужащих и гражданский персонал, отличившихся при проведении мероприятий по обеспечению безопасности и обороны страны, а также в повседневной деятельности.
В торжественной церемонии приняли участие женщины-военнослужащие и гражданский персонал соединений и воинских частей гарнизона, преподаватели Санкт-Петербургского Суворовского военного училища, воспитанницы филиала Пансиона воспитанниц Минобороны РФ.
Поздравления завершил праздничный концерт с участием известных российских деятелей эстрады, театра и кино, а также творческих коллективов округа.