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07.03.2020 (00:41)

На Северном флоте проводятся мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции

На истекшей неделе на Северном флоте продолжались мероприятия   в рамках профилактики завоза и распространения коронавирусной инфекции среди военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала.

Представители Северного флота приняли участие в заседании межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности населения Мурманской области в связи с возможным распространением заболеваний новой коронавирусной инфекцией. В постоянном режиме осуществляется тесное взаимодействие с Министерствами здравоохранения, управлениями Роспотребнадзора по Мурманской, Архангельской областей и Республики Коми.

Проводится уточнение и дополнение распорядительных документов по усилению мер, направленных на профилактику ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 года № 5.

Дополнительно организованы мероприятия по раннему активному выявлению среди лиц гражданского персонала.

Медицинской службой Северного флота проведена тренировка в войсковой части (г. Алакуртти) по готовности работы медицинской роты в случае выявления больного с подозрением на коронавирусную инфекцию и по переводу медицинской роты на работу в условиях СПЭР.  Оказана методическая помощь.

Проведена внеплановая тренировка работы подвижной санитарно-эпидемиологической группы на случай выявления больного с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Медицина , Главное военно-медицинское управление Минобороны России , Северный флот
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