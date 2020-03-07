07.03.2020 (00:33)
Военнослужащие учебного центра связи РВСН поздравили представительниц прекрасного пола с Международным женским днём
Военнослужащие учебного центра связи РВСН поздравили с Международным женским днем представительниц прекрасного пола на центральной (Народной) площади города Переславля-Залесского Ярославской области.
Стратегические ракетчики подарили женщинам тюльпаны, ставшие общепризнанным символом Международного женского дня. В ходе акции в центре города военнослужащие провели плац-концерт для всех женщин и показали представление с элементами настоящей армейской строевой выправки, а так же сымпровизировали построение символической цифры восемь.
Кроме того, в Доме культуры состоялся праздничный концерт.
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