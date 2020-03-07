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07.03.2020 (00:33)

Военнослужащие учебного центра связи РВСН поздравили представительниц прекрасного пола с Международным женским днём

Военнослужащие учебного центра связи РВСН поздравили с Международным женским днем представительниц прекрасного пола на центральной (Народной) площади города Переславля-Залесского Ярославской области.

Стратегические ракетчики подарили женщинам тюльпаны, ставшие общепризнанным символом Международного женского дня. В ходе акции  в центре города военнослужащие провели плац-концерт для всех женщин и показали представление с элементами настоящей армейской строевой выправки, а так же сымпровизировали построение символической цифры восемь. 
Кроме того, в Доме культуры состоялся праздничный концерт.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Праздники , РВСН
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