07.03.2020 (00:33)

Военнослужащие учебного центра связи РВСН поздравили представительниц прекрасного пола с Международным женским днём

Военнослужащие учебного центра связи РВСН поздравили с Международным женским днем представительниц прекрасного пола на центральной (Народной) площади города Переславля-Залесского Ярославской области.

Стратегические ракетчики подарили женщинам тюльпаны, ставшие общепризнанным символом Международного женского дня. В ходе акции в центре города военнослужащие провели плац-концерт для всех женщин и показали представление с элементами настоящей армейской строевой выправки, а так же сымпровизировали построение символической цифры восемь.

Кроме того, в Доме культуры состоялся праздничный концерт.

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