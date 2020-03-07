07.03.2020 (09:00)

Сборная Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения стала обладателем Кубка командующего ВДВ по хоккею с шайбой

В период со 2 по 6 февраля с.г., на базе ледового дворца «Десант» имени генерал-лейтенанта А.В. Чекризова Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ) состоялся III чемпионат Воздушно-десантных войск по хоккею с шайбой.

В соревнованиях приняли участие более 170 спортсменов, представлявших 9 команд из всех соединений Воздушно-десантных войск, а также сборные 242 учебного центра (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск) и РВВДКУ.

В ходе проведения чемпионата спортсмены продемонстрировали высокий уровень спортивного мастерства, командный дух и волю к победе.

В рамках соревнований было сыграно 28 матчей и забита 381 шайба. В составе команд сражались как военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и по контракту, так и офицеры соединений и курсанты Рязанского училища.

6 марта в ледовом дворце РВВДКУ «Десант» состоялись финальная игра, награждение победителей и торжественное закрытие турнира.

В финальной игре, в уборной борьбе, победу одержала команда Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, на втором месте хоккейная команда, представляющая Тульское гвардейское воздушно-десантное соединение. Третье место завоевала сборная команда Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища.

Кроме того, стоит отметить, что команда Псковского соединения выигрывает турнир в третий раз подряд, не оставляя соперникам ни единого шанса.

По результатам турнира будет сформирована сборная команда Воздушно-десантных войск, которая в мае-июне текущего года, примет участие в Чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге.

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