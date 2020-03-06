06.03.2020 (22:00)

Замминистра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров проверил занятия по боевой подготовке на полигоне Ковровского общевойскового учебного центра

Замглавы военного ведомства проверил организацию боевой подготовки в подразделениях Ковровского общевойскового учебного центра, оценил состояние приказарменной и полигонной учебно-материальной базы, проверил функционирование учебно-тренажерного комплекса и электронного тира.

В ходе проверки заместитель Министра обороны Юнус-Бек Евкуров побеседовал с курсантами учебного центра по условиям проживания, взаимоотношениям в коллективе, возможности посещения родными, организации досуговых мероприятий вопросам обеспеченности положенными нормами довольствия.

Также замминистра пообщался с офицерами, коснувшись при этом вопросов обеспеченности служебным и постоянным жильём и соблюдения регламента служебного времени.

«Курсанты, контрактники, офицеры не должны думать о быте, о том где им жить, что есть. Обеспечение военнослужащих должно быть на высоком уровне. Это очень сильно влияет на их морально-психологическое состояние, что в свою очередь не может не сказываться на результатах боевой подготовки. Когда офицеры, контрактники, курсанты живут «без оглядки на быт», когда у них в семьях все спокойно, их мало что отвлекает от выполнения своей основной задачи – освоения военной науки и выдачи хороших и отличных результатов», - сказал журналистам Юнус-Бек Евкуров.

В завершении заместитель Министра обороны провел совещание с руководством общевойскового центра, на котором оценил моральное состояние и мотивацию на результат офицеров, контрактников и курсантов центра, уровень боевой подготовки военнослужащих проверяемых подразделений и состояние полигонной и приказарменной учебно-материальной базы, а также поставил задачи и обозначил направление дальнейшей работы.

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