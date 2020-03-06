06.03.2020 (22:45)

Парадным строем под музыку оркестра: военнослужащие ЦВО поздравили жительниц Екатеринбурга с 8 марта

В самом сердце уральской столицы Военнослужащие роты почетного караула и оркестра Центрального военного округа поздравили жительниц Екатеринбурга с Международным женским днем.

В рамках акции «Весенний букет» военнослужащие роты почетного караула и оркестра ЦВО организовали плац-концерт. На екатеринбургском арбате звучали музыкальные композиции и романтические попурри в исполнении оркестра, под аккомпанемент которого специалисты строевой подготовки демонстрировали мастерство владения оружием на месте и в движении. Кроме того, в качестве сюрприза, военнослужащие подарили жительницам Екатеринбурга весенние букеты цветов и поздравили с наступающим Международным женским днем.

Как отметили гостьи представления, получить поздравления столь необычным и неожиданным образом вдвойне приятно, и такой комплимент от военных позволил с улыбкой завершить рабочую неделю и запастись праздничным настроением на выходные.



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