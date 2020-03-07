07.03.2020 (00:00)

Минобороны России в канун Международного женского дня открывает уникальный исторический раздел, посвященный женам советских полководцев Великой Отечественной войны

На сайте военного ведомства опубликован познавательный фотодокументальный раздел «Хранившие семейное тепло», посвященный женам советских военачальников Великой Отечественной войны – хранительницам их семейного уюта и тепла, внесшим свой, подчас бесценный, вклад в судьбу Победителей фашизма.

Фотоснимки из семейных архивов, большинство из которых публикуются в открытом доступе впервые, расскажут о том, какими были они, любимые женщины прославленных людей, вместе с заслуженными мужьями приближавшие великий май 1945 года. На отдыхе, с боевыми подругами, с мужьями, в кругу родных и близких, кружащиеся в танце и прогуливающиеся в парке – самые разные мгновения их жизни остановились на кадрах старых фотографий.

Вместе с обликом этих неповторимых женщин в проекте представлен ряд их воспоминаний о суровых годах войны, а также некоторые малоизвестные биографические материалы.

Елизавета Павловна, жена командарма генерал-майора Л.Сандалова, вспоминала о первых минутах войны: «В 4 часа утра раздался страшный грохот, окна распахнулись. Женщины, схватив детей в охапку, в чем были, бросились в подвал. Новый взрыв. Бомба разорвалась у самого подъезда, в подвал ворвались дым и пламя. Выбежали на улицу. В небе низко-низко самолеты, у самого дома огромная дымящаяся воронка, вывернутая с корнями старая липа. От здания, где размещался штаб армии, осталась груда кирпича».

Супруга наркома оборонной промышленности Д. Устинова Таисия Алексеевна писала мужу из эвакуации: «Не думай о нас, работай для Победы», – и сама много работала на новом месте, бескорыстно помогая нуждающимся.

Антонина Васильева, впоследствии покорившая сердце маршала И.Конева и ставшая его женой, в 18 лет с началом войны записалась вольнонаемной в действующую армию.

Балерина Большого театра, будущая жена генерала армии А.Антонова Ольга Васильевна Лепешинская с началом Великой Отечественной войны в составе 1-й фронтовой бригады Большого театра выезжала с выступлениями на фронт. Неоднократно выступала с целью сбора средств в фонд обороны. А в 1942 году была выдвинута на должность заместитель председателя Антифашистского комитета советской молодежи.

Медсестры и связистки, актрисы и журналистки… Об их судьбах нужно складывать поэмы и писать романы. И пусть нынешний вклад Министерства обороны станет началом объемных трудов об их тихом фронтовом подвиге – дарить семейное тепло своим мужьям, прославленным полководцам Победы.

Проект подготовлен при участии «Фонда памяти полководцев Победы». Фото из семейных и личных архивов

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