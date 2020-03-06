06.03.2020 (20:00)

Глава военного ведомства вручил государственные награды отличившимся военнослужащим-женщинам и служащим Минобороны России

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу вручил государственные награды отличившимся военнослужащим и служащим-женщинам. Награждение было приурочено к празднованию Международного женского дня.

«В дни празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне рядом с музеем «Дорога памяти» в честь женщин, которые ждали своих мужей с фронта, героически трудились в тылу, будет открыт один из красивейших памятников матерям-победителей. Этим мы хотим сказать слова благодарности всем женщинам, которые помогли добиться победы в войне. Сегодня в Вооружённых Силах 40 с лишним тысяч представительниц прекрасного пола носят погоны военнослужащих, они лечат, обеспечивают связь, одевают и кормят. Сегодня они находятся там, где тяжелее всего, воюют вместе с нами против международного терроризма», — заявил Сергей Шойгу перед церемонией вручения наград.

Государственные награды получили девять женщин-военнослужащих и служащих военного ведомства. Орден Почёта вручили Светлане Сташковой, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени —Наталье Белоусовой, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — подполковнику медицинской службы Елене Прониной и лейтенанту Юлии Зыковой, медаль Суворова — старшему лейтенанту медицинской службы Марине Чухванцевой, медаль Жукова — младшему сержанту Динаре Овчаровой и подполковнику медицинской службы Гульсаре Скворцовой, медаль «За спасение погибавших» — младшему сержанту Анастасии Шумиловой.

По окончании награждения перед женщинами выступили популярные артисты — Олег Газманов, Гоша Куценко и Зара.

Сегодня в Вооружённых Силах проходит службу свыше 41 тыс. военнослужащих-женщин. Из них более 30 тыс. женщин проходит службу на должностях солдат и сержантов, около 7 тыс. имеют воинские звания прапорщиков и мичманов. Около 4 тыс. — офицеры, в том числе 44 полковника.

В военных учебных заведениях обучается 1150 девушек. Почти 1460 являются федеральными государственными гражданскими служащими.

За успехи в службе только в прошлом году государственные награды получили 128 женщин, в том числе 24 — боевые награды. Ведомственными наградами отмечены почти 8 тыс. женщин.

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