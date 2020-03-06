06.03.2020 (21:43)
В дальневосточном соединении дальней авиации прошли праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню
В авиационном соединении дальней авиации в Амурской области состоялся концерт, посвященный Международному женскому дню.
Мероприятие прошло в гарнизонном доме офицеров под руководством командира авиационного полка полковника Трофима Капши и директора дома офицеров Ольги Мищенко.
На данный концерт были приглашены жены военнослужащих и их семьи, а также гражданский персонал гарнизона.
Гостей мероприятия поздравили творческие коллективы художественной самодеятельности соединения и сотрудники дома офицеров.
По окончанию торжественного мероприятия все участницы концерта получили слова благодарности и букеты цветов от командира полка.
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