06.03.2020 (21:43)

В дальневосточном соединении дальней авиации прошли праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню

В авиационном соединении дальней авиации в Амурской области состоялся концерт, посвященный Международному женскому дню.

Мероприятие прошло в гарнизонном доме офицеров под руководством командира авиационного полка полковника Трофима Капши и директора дома офицеров Ольги Мищенко.

На данный концерт были приглашены жены военнослужащих и их семьи, а также гражданский персонал гарнизона.

Гостей мероприятия поздравили творческие коллективы художественной самодеятельности соединения и сотрудники дома офицеров.

По окончанию торжественного мероприятия все участницы концерта получили слова благодарности и букеты цветов от командира полка.

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