06.03.2020 (21:31)

Танкер Северного флота «Академик Пашин» провел в Баренцевом море учение с фрегатом «Адмирал флота Касатонов»

Сегодня новейший средний морской танкер Северного флота «Академик Пашин» провел в Баренцевом море плановое учение по передаче твердых и жидких грузов на ходу траверзным способом. В учении также принял участие фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», который продолжает выполнять в полигонах боевой подготовки Северного флота программу испытаний.

Учение по передаче грузов прошло в Баренцевом море в сложных погодных условиях, при волнении моря 2-3 балла и скорости ветра 10-15 метров в секунду.

При передаче грузов фрегат и танкер шли со скоростью в 12 узлов на расстоянии от 50 до 70 метров друг от друга. В рамках проведения учения с борта танкера на фрегат было передано несколько тонн сухих и жидких грузов. При проведении мероприятия особое внимание уделялось соблюдению требований экологической безопасности.

Средний морской танкер-снабженец «Академик Пашин» проекта 23130 вошел в состав Северного флота 21 января сего года. Судно построено на Невском судостроительно-судоремонтном заводе. Оно оснащено дизельной одновальной установкой, носовым подруливающим устройством. Имеет ледовый класс "Arc 4".

Судно оборудовано устройствами для передачи жидких и сухих грузов кильватерным и траверзным способами на ходу в море. Его грузовая система выполнена под одновременную перевозку восьми видов грузов. Длина и ширина танкера составляют 130 и 21 метров соответственно. Максимальная скорость хода – 16 узлов. Автономность – 60 суток. Экипаж – 24 человека. Максимальное водоизмещение 9000 тонн.

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