06.03.2020 (21:24)

Хоккеисты Северного флота играючи поздравили женщин с наступающим 8 марта

В преддверии Международного женского дня хоккеисты главной команды Северной военной хоккейной лиги - «К-21» провели товарищескую встречу на льду с женским составом своей команды.

В матче, который прошёл на ледовом корте Мурманского Нахимовского военно-морского училища, приняли участие командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, его заместитель - вице-адмирал Олег Голубев, а также ряд других военнослужащих управления и штаба флота.

Против них играли 16 представительниц прекрасного пола, которые также служат на Северном флоте в различных должностях, как военнослужащие и гражданский персонал, а также в подразделениях ведомственной охраны.

Игра носила дружеский характер. Мужчины галантно пропустили в свои ворота восемь шайб, наверное, в честь праздника, ответив только шестью.

В перерывах между периодами на льду выступали воспитанницы спортивных школ фигурного катания из Мурманска и Североморска.

В завершение товарищеского матча командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев поздравил женскую команду с наступающим 8 марта и под торжественные звуки военного оркестра все хоккеисты вручили женщинам цветы и подарки. Затем состоялась короткая церемония награждения лучших игроков, вручение традиционных пирогов капитанам команд и совместное фотографирование.

Как отметил командующий Северным флотом, проведение подобных товарищеских матчей в преддверии первого весеннего праздника войдёт в традицию Северной военной хоккейной лиги.

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