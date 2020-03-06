06.03.2020 (21:04)

Экипажи танков Т-72 российской военной базы в Таджикистане уничтожили условного противника в «танковой дуэли»

В предгорье Памира танкисты российской военной базы в Таджикистане провели «танковую дуэль», уничтожив боевые машины условного противника.

Экипажи совершили марш на горный полигон Ляур в район проведения учения. Проведя визуально-оптическую разведку, танкисты заняли господствующие высоты и первыми вскрыли огневые позиции танков условного противника. Применяя современную методику ведения боя «танковая дуэль», военнослужащие из 125-миллиметровых пушек с учетом баллистики на горные и климатические условия поразили все хорошо замаскированные цели, расположенные на удалении до 1,5 тыс. метров. Отход на запасные огневые позиции экипажи осуществляли за счет термодымовой аппаратуры «Туча», установленной на танках, которая образует дымовую завесу в виде густого облака белого цвета.

«Танковые дуэли», проводимые на учениях, стимулируют инициативу у экипажей на принятие нестандартных решений. Новаторские методики вносят в учебный процесс элемент состязательности. Исход учебного боя зависит от решений и реальных действий. Общим замыслом учений никто не владеет, все военнослужащие действуют только по обстановке, — сказал заместитель командира 201-й военной базы полковник Александр Ложевич. — Мы не просто учим танкистов стрелять по мишеням, а готовим их выживать и побеждать в бою».

Также танкисты в ходе учения выполнили нормативы по тактической, огневой и специальной подготовкам, отработали действия в засаде и скрытное перемещение.

Тактическое учение на российской военной базе проводились в период с 2 по 6 марта. В нем приняли участие более 500 военнослужащих от танковых, мотострелковых и разведывательных подразделений, было задействовано около 100 единиц боевой техники, транспорта тыла и беспилотных летательных аппаратов, применяемых в наблюдении за полем боя.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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