06.03.2020 (21:01)

В 29 регионах Урала, Сибири и Поволжья прошли совместные учения войск ЦВО и органов исполнительной власти

Военные комиссариаты, соединения и воинские части Центрального военного округа (ЦВО), а также территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти провели командно-штабные учения в 29 регионах Урала, Сибири и Поволжья.

В ходе учений был выработан единый порядок организации взаимодействия военных комиссариатов с федеральными органами исполнительной власти, местного самоуправления при учете и использовании людских и транспортных ресурсов субъектов Российской Федерации.

К мероприятиям привлекались военные комиссариаты всех уровней, управления объединений ЦВО, органы исполнительной власти на Урале, в Сибири и Поволжье.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации в Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения в Казахстане.

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