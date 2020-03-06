06.03.2020 (20:55)
Более 30 военнослужащих-женщин ЦВО получили государственные и ведомственные награды в канун Международного женского дня
В Доме офицеров в Екатеринбурге под руководством начальника штаба Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенанта Михаила Теплинского прошло торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню.
Отличившимся женщинам из состава военнослужащих и гражданского персонала были вручены государственные и ведомственные награды, а также ценные подарки.
Для женщин Екатеринбургского гарнизона была организована концертная программа с участием артистов Ансамбля песни и пляски ЦВО, а также Екатерининского симфонического оркестра.
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