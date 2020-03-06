06.03.2020 (20:36)
Командующий РВСН проинспектировал Козельскую ракетную дивизию
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев проверил ход перевооружения в Козельской ракетной дивизии (Калужская область).
В ходе работы командующий РВСН провел осмотр объектов: командный пункт, объекты центральной позиции и шахтные пусковые установки. Были заслушаны должностные лица командования соединения по решению задач дальнейшего перевооружения.
Кроме того, были заслушаны доклады представителей органов военного управления, промышленности, строительных и проектных организаций по проведению строительно-монтажных работ и поставке оборудования по линии ответственности.
Козельское ракетное соединение одно из перевооружаемых в РВСН на новый ракетный комплекс «Ярс» шахтного базирования.
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