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06.03.2020 (20:22)

Курсанты Военной академии РХБ защиты приняли участие в презентации книги о героях-костромичах

Курсанты Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко приняли участие в презентация книги «Костромичи — Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы».

В ходе презентации перед будущими офицерами, юнармейцами, ветеранами Вооруженных Сил, выступили директор костромского музея-заповедника Наталья Павличкова, которая рассказала о героях-костромичах, отдавших свою жизнь в борьбе за независимость и величие родной страны.

В основе новой книги лежит историческая достоверность, почерпнутая из архивных документов Министерства обороны Российской Федерации, описан боевой путь героев, их служба и награды.

Костромская область воспитала 246 Героев Советского Союза и 38 полных кавалеров ордена Славы, а Героями России стали 12 костромичей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ) , Сухопутные войска
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