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06.03.2020 (20:09)

Сотрудники ВАИ поздравили женщин необычным способом — «автомобильным вальсом»

Сотрудники 100-го полка военной автоинспекции (ВАИ) оригинального поздравили своих коллег-женщин с Международным женским днём. Сотрудниц привезли к небольшой площадке, на которой выстроились шесть машин с опытными водителями-автоинспекторами за рулем.

Водители включили специальные световые сигналы и исполнили сложные групповые маневры, а в конце выступления составили из двигающихся машин цифру восемь, обозначающую дату, которой посвящен этот «автомобильный вальс». Затем водители выстроили «клин», подъехали к девушкам, которые наблюдали за этим импровизированным флэшмобом и подарили им цветы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Автомобили , Военная полиция , Праздники
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