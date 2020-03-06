06.03.2020 (20:09)
Сотрудники ВАИ поздравили женщин необычным способом — «автомобильным вальсом»
Сотрудники 100-го полка военной автоинспекции (ВАИ) оригинального поздравили своих коллег-женщин с Международным женским днём. Сотрудниц привезли к небольшой площадке, на которой выстроились шесть машин с опытными водителями-автоинспекторами за рулем.
Водители включили специальные световые сигналы и исполнили сложные групповые маневры, а в конце выступления составили из двигающихся машин цифру восемь, обозначающую дату, которой посвящен этот «автомобильный вальс». Затем водители выстроили «клин», подъехали к девушкам, которые наблюдали за этим импровизированным флэшмобом и подарили им цветы.
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