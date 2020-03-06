06.03.2020 (19:59)

Сотрудники ВАИ и военной полиции ЦВО поздравили женщин Новосибирска с наступающим международным праздником 8 марта

Сотрудники военной полиции и военной автоинспекции (ВАИ) поздравили женщин Новосибирска с наступающим Международным женским днем 8 Марта.

С самого утра работниц военного санатория «Ельцовка» ждал сюрприз. Сотрудники военной полиции поспешили сюда, чтобы поздравить представительниц прекрасного пола с наступающим праздником. В полной боевой экипировке, а вместо оружия в руках — цветы, так встречали сегодня военнослужащие медицинских работников по дороге на работу. Слова с самыми наилучшими пожеланиями и поздравлениями военные полицейские передавали по громкоговорителю.

Новосибирских автолюбительниц с утра тоже ждал приятный сюрприз. Сотрудники ВАИ совместно с ГИБДД останавливали проезжающие автомобили, за рулем которых были женщины-водители, но не для проверки документов, а для того, чтобы поздравить с наступающим праздником и подарить цветы. Автоледи были приятно удивлены и не скрывали своих радостных эмоций.

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