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06.03.2020 (19:44)

Командный факультета (тыла и железнодорожных войск) ВА МТО поздравил женщин академии с 8 марта

Современные офицеры — это грамотные специалисты в военном деле и всесторонне развитые личности. Они развивают в себе не только полководческие таланты, но и актёрское мастерство. Это ещё раз доказали офицеры командного факультета (тыла и железнодорожных войск) Военной академии материально-технического обеспечения (ВА МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва.

В преддверии Международного женского дня ими была представлена театральная постановка «Женитьба лейтенанта». В роли режиссёра выступил заведующий клубом академии В.В. Язов, а сценарий написал профессор кафедры академии полковник А.И. Жуков.

По словам автора сценария, идея создания спектакля родилась после того, как он посетил Центральный академический театр Российской Армии, в репертуаре которого не было ни одного спектакля, рассказывающего о буднях офицеров. История рассказывает о нелёгком выборе молодого офицера из отдалённого гарнизона между карьерой и любовью. Не помогли ему в разрешении этого вопроса и старшие товарищи по службе.

Зрителями были тепло встречены и нерешительный лейтенант, и расчетливый командир роты, и сомневающийся командир батальона. Умело и интересно рассказанная история держала в напряжении весь зал от начала и до конца представления. А в завершение лейтенант принял правильное решение, потому что любовь к женщине не может мешать любви к своей Родине и служению ей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Праздники , Культура , МТО
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