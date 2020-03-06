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06.03.2020 (19:28)

Военнослужащие ЦВО поздравили женщин, прочитав им стихи Расула Гамзатова

Представительниц прекрасной половины человечества поздравили артиллерист, военнослужащий соединения специального назначения, военный летчик, специалист РХБ защиты, сапер-кинолог, танкист и военнослужащий роты Почетного караула.

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) поздравили представительниц прекрасной половины человечества с наступающим Международным женским днем, прочитав стихотворение Расула Гамзатова «Целую женские руки».

Россиянок поздравили артиллерист, военнослужащий соединения специального назначения, военный летчик, специалист РХБ защиты, сапер-кинолог, танкист и военнослужащий роты Почетного караула, проходящие службу в соединениях и частях ЦВО на Урале, в Сибири, Поволжье и Таджикистане.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации в Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения в Казахстане.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Праздники , Центральный военный округ
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