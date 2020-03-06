06.03.2020 (19:24)

В Калининграде прошли первые полеты авиации в рамках подготовки к военному параду 9 мая

Сегодня в Калининграде состоялась первая рекогносцировка воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Истребитель Су-27 морской авиации Балтийского флота под управлением начальника службы безопасности полетов морской авиации БФ подполковника Александра Ушицкого выполнил полеты над центральной частью города с целью определения маршрутов, скоростей и высот пролета авиатехники на предстоящем воздушном показе 9 мая.

В общей сложности в воздушной части военного парада в ознаменование 75-летней годовщины Победы, который пройдет в Калининграде 9 мая, запланировано участие 25 самолетов и вертолетов соединения морской авиации Балтийского флота.

Планируется, что над столицей янтарного края пролетят истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, военно-транспортные самолеты Ан-26, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС, а также транспортно-боевой вертолет Ка-29.

Подготовка к параду у летчиков, которые будут взлетать с трех аэродромов Калининградской области, уже началась. На нынешнем этапе — это одиночные полеты в районе мест базирования, затем пройдут тренировки в составе тактических групп. В конце апреля–начале мая планируются тренировочные полеты над Калининградом.

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