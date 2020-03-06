06.03.2020 (19:19)
В высокомобильном соединении ЦВО прошла подготовка к конкурсу «Мастер артиллерийского огня»
В высокомобильном мотострелковом соединении Центрального военного округа (ЦВО) прошла подготовка военнослужащих артиллерийских подразделений к конкурсу Армейских международных игр-2020 «Мастера артиллерийского огня».
В ходе отборочного этапа расчеты выполняли огневые задачи полупрямой наводкой из 120-мм минометных комплексов «Сани», упражнения стрельб из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, пулеметов ПКП и автоматов АК-74. Водители в составе расчетов на автомобилях «Урал-4320» преодолевали различные препятствия, в том числе косогор, холм, брод и ограниченный проход.
Следующий этап соревнований «Мастера артиллерийского огня» на лучший артиллерийских расчет пройдет в Оренбургской области с 16 по 20 марта.
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