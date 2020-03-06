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06.03.2020 (19:14)

Военнослужащие-женщины российской военной базы в Таджикистане впервые примут участие в параде Победы 9 мая в Екатеринбурге

Впервые военнослужащие-женщины российской военной базы в Таджикистане примут участие в юбилейном параде Победы, который состоится 9 мая в Екатеринбурге.

Девушкам в составе сводного взвода предстоит пройти торжественным маршем по площади 1905 года уральской столицы. Отобранные военнослужащие откомандированы в Екатеринбург, где с ними проводятся ежедневные занятия и тренировки по строевой подготовке в движении в составе шеренг и взвода, а также с оружием. Для участниц парада специально пошита особая церемониальная форма одежды и обувь.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военные парады
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