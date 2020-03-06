06.03.2020 (19:04)

Военнослужащие ЦВО в преддверии 8 марта поздравили женщин в Новосибирске

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в преддверии Международного женского дня 8 Марта поздравили представительниц прекрасного пола на центральной станции метро в Новосибирске.

Акция «Подари цветы женщине» была организована командованием ЦВО, в которой приняли участие офицеры штаба 41-й общевойсковой армии, военнослужащие соединения специального назначения и военный духовой оркестр.

Военнослужащие под музыку знаменитых эстрадных хитов поздравляли женщин с наступающим праздником и дарили им цветы. Для всех пассажиров Новосибирского метрополитена было приятной неожиданностью с самого утра услышать музыку военного духового оркестра, еще большей неожиданностью было увидеть военнослужащих с цветами в руках.

Женщины оценили по достоинству поступок офицеров и взамен дарили им свои улыбки и слова благодарности. Многие посетители задерживались и слушали музыку военного оркестра, при этом каждую композицию встречали аплодисментами.

В акции «Подари цветы женщине» приняли участие более 20 военнослужащих.

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