06.03.2020 (18:59)

В воинских частях ЦВО в Сибири сформировали 10 подрывных групп для борьбы с весенними ледоходами и паводками

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) начали подготовку для предотвращения образования ледяных заторов на реках в Сибири.

В воинских частях ЦВО, дислоцированных в Сибири, запланирована подготовка 10 подрывных и четырех эвакуационно-спасательных команд. Кроме того, отдельный авиационный полк округа «Толмачево» подготовил звено вертолетов Ми-8, которое готово провести бомбометание в указанном районе.

По прогнозам метеорологов, в этом году тяжелая паводковая ситуация прогнозируется в Томской и Новосибирской областях, Алтайском крае, Республиках Алтай и Тыва. В зону риска подтопления могут попасть более 700 населенных пунктов, в которых проживает почти 1 млн человек.

В ходе подготовки с военнослужащие будут отработаны практические задачи по расчету взрывчатых веществ и средств взрывания при подрыве льда, электрический и огневой способы взрывания, подготовка сосредоточенных зарядов, а также расчет безопасного расстояния для личного состава и гидротехнических сооружений.

В этом году военнослужащие горного соединения ЦВО выполнили работы по разрушению льда на реке Чадан в Дзун-Хемчикском районе республики Тыва, где возникла угроза подтопления жилых домов и приусадебных участков. При проведении ликвидации заторов было использовано около тонны взрывчатых веществ.

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