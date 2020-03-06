06.03.2020 (18:53)

В преддверии Международного женского дня военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО оригинально поздравили женский коллектив

В Московской области военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) во время занятия по строевой подготовке красочно поздравили женский коллектив соединения с 8 Марта.

Около 200 военнослужащих с помощью строевых приемов в движении изобразили на плацу цифру «восемь». Затем на плац вышли танцевальные балетные пары и заполнили пространство внутри получившейся восьмёрки. Под звуки вальса военного оркестра композиция на плацу ожила и все танцевальные пары закружились в синхронном танце.

Кульминацией мероприятия стало появление старшего лейтенанта Сергея Семёнова в парадной форме одежды. Молодой офицер сделал предложение руки и сердца своей девушке — старшему лейтенанту Веронике Курских. Для девушки это было большой неожиданностью, но она, не задумываясь, согласилась с предложением.

В завершение мероприятия заместитель командира дивизии по военно-политической работе полковник Андрей Лукьяненко поздравил всех женщин с Международным женским днем от лица командования соединения, им вручили памятные подарки и букеты весенних тюльпанов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице