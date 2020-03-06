Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.03.2020 (18:53)

В преддверии Международного женского дня военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО оригинально поздравили женский коллектив

В Московской области военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) во время занятия по строевой подготовке красочно поздравили женский коллектив соединения с 8 Марта.

Около 200 военнослужащих с помощью строевых приемов в движении изобразили на плацу цифру «восемь». Затем на плац вышли танцевальные балетные пары и заполнили пространство внутри получившейся восьмёрки. Под звуки вальса военного оркестра композиция на плацу ожила и все танцевальные пары закружились в синхронном танце.

Кульминацией мероприятия стало появление старшего лейтенанта Сергея Семёнова в парадной форме одежды. Молодой офицер сделал предложение руки и сердца своей девушке — старшему лейтенанту Веронике Курских. Для девушки это было большой неожиданностью, но она, не задумываясь, согласилась с предложением.

В завершение мероприятия заместитель командира дивизии по военно-политической работе полковник Андрей Лукьяненко поздравил всех женщин с Международным женским днем от лица командования соединения, им вручили памятные подарки и букеты весенних тюльпанов.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Сотрудники 151-й военной автомобильной инспекции провели акцию «Цветочный патруль» к 8 марта
Военный комиссариат Рязанской области оцифровал документы более 260 тыс. участников Великой Отечественной войны
Российские военнослужащие Приднестровье провели соревнование по армейскому рукопашному бою
Российские военнослужащие в Приднестровье провели тренировку по противодействию терроризму

Метки:
Праздники , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false