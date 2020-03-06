06.03.2020 (18:42)

Землю с захоронений советских воинов из 12 стран передали для Главного храма Вооруженных Сил России

Представители 12 стран, в том числе Абхазии, Великобритании, Германии, США, Украины, Франции и Южной Осетии, в рамках проекта «Горсть памяти» передали в пятницу российским военным кисеты с землей с мест захоронений советских воинов на торжественной церемонии в Центральном музее Вооруженных Сил РФ.

«Эта и другая земля, ранее собранная в рамках акции «Горсть памяти», в латунных гильзах будет торжественно заложена в мемориальные плиты у Главного храма Вооруженных Сил», — сказал на церемонии заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

По его словам, все население нашей страны не жалело жизни ради ее свободы и мирного будущего.

«Наши деды сражались за каждый клочок родной земли, за каждый город, улицу, дом. Сталинград, Севастополь, Брест, Москва, Курск, Мурманск, Ленинград — за каждым этим и многими другими названиями стоят сотни, тысячи подвигов, которые сливаются в один большой подвиг целого народа и дают всему миру верный образ несгибаемой воли наших предков, отстоявших не только свободу своей страны, но и которые вместе со многими народами Европы помогли им отстоять их свободу», — подчеркнул Юнус-Бек Евкуров.

Замминистра выразил признательность всем зарубежным партнерам, которые откликнулись на обращение российского военного ведомства и провели торжественные ритуалы по забору частиц земли с захоронений советских воинов.

«Особенно мы благодарим вас за проводимую большую работу по уходу за мемориалами, памятниками и обелисками советским солдатам и офицерам», — сказал замглавы военного ведомства, обращаясь к иностранным коллегам.

Особые слова благодарности Юнус-Бек Евкуров адресовал ветеранам Великой Отечественной войны за участие в мероприятии.

Справочно:

Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памяти» стартовала 22 июня 2019 года. Минобороны России до сегодняшнего дня уже получило землю с братских могил советских воинов из ряда стран мира. Всего планируется привезти землю из более 40 стран. К сегодняшнему дню в рамках акции в нескольких десятках стран уже прошли торжественные церемонии. Кроме того, землю собрали более чем с 15 тыс. мест захоронений на территории России.

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