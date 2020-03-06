06.03.2020 (18:12)

Ракетчики ЦВО выполнили электронные пуски из ОТРК «Искандер» под Оренбургом

Военнослужащие ракетного соединения Центрального военного округа (ЦВО) выполнили учебные электронные пуски баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» под Оренбургом.

По замыслу практических действий, ракетчики совершили марш в район развертывания пусковых установок, в ходе которого отработали задачи по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодолению зараженных участков местности.

По прибытии в район пусков расчеты организовали маскировку ракетных комплексов, развернули пусковые установки, установили устойчивую связь и провели электронные пуски ракет на дальности до 300 километров.

Для поддержания устойчивой связи комплексы подключили к «военному интернету». Теперь расчет установки может в режиме реального времени получать готовое полетное задание и уже через минуту быть готовым атаковать цель.

В практических действиях приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано порядка 60 единиц боевой и специальной техники.

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