06.03.2020 (18:06)
В Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко прошло учение по переводу на противоэпидемический режим работы
В Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко прошло учение по переводу медучреждения на строгий противоэпидемический режим работы.
В ходе мероприятия было организовано взаимодействие всех служб и должностных лиц госпиталя, отработаны практические вопросы по выполнению требований противоэпидемического режима.
Учение прошло под руководством командования и специалистов Главного военно-медицинского управления Минобороны России и Роспотребнадзора.
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