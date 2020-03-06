Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.03.2020 (18:06)

В Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко прошло учение по переводу на противоэпидемический режим работы

В Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко прошло учение по переводу медучреждения на строгий противоэпидемический режим работы.

В ходе мероприятия было организовано взаимодействие всех служб и должностных лиц госпиталя, отработаны практические вопросы по выполнению требований противоэпидемического режима.

Учение прошло под руководством командования и специалистов Главного военно-медицинского управления Минобороны России и Роспотребнадзора.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В соединении дальней авиации прошли показные занятия с личным составов медицинских служб
В Военно-медицинской академии прошло заседание Санкт-Петербургского общества физиологов, биохимиков и фармакологов
В Армении военнослужащие ЮВО учились оказывать медицинскую помощь населению
Первое медучреждение Минобороны России начало использовать технологию 3D печати в ортопедии

Метки:
Медицина , Социальное развитие
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false