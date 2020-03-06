06.03.2020 (17:53)

Газета Балтийского флота отмечает 101 годовщину

Сегодня старейшая газета Калининградской области и главное печатное издание Балтийского флота «Страж Балтики» отмечает 101-ю годовщину со дня выхода в свет первого номера.

У флотской газеты богатая история. В период Великой Отечественной войны её журналисты действовали не только пером. Вместе с моряками-балтийцами они защищали Родину в окопах, на кораблях и подводных лодках. Поэтому 50-летний юбилей издания был отмечен высокой наградой. За заслуги в деле мобилизации военных моряков на защиту Отечества в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, плодотворную работу по воспитанию личного состава флота газета была награждена орденом Красной Звезды.

В наши дни «Страж Балтики» ведёт на своих страницах подробный, красочный рассказ о новейших кораблях и судах, самолётах и вертолётах, оружии и технике, поступающих на флот, о боевой подготовке кораблей и береговых частей, наиболее актуальных темах воинского воспитания. В центре внимания журналистов — люди, военнослужащие, добросовестно выполняющие свой воинский долг, проявляющие самоотверженность, мужество, стойкость в повседневной жизни, с честью несущие нелёгкую службу по защите государственных интересов России на её западных рубежах и на просторах Мирового океана. В одной из постоянных рубрик газеты «Твои люди, флот» регулярно публикуются очерки о лучших военнослужащих.

За 101 год своего существования в свет вышло 26,5 тыс. номеров газеты общим тиражом более 250 млн экземпляров.

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