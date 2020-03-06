06.03.2020 (17:05)

В Военной академии Генштаба обсудили историю и перспективы развития профессионального психологического отбора

В Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации завершилась военно-историческая конференция «Отечественный военный профессиональный психологический отбор: история становления, преемственность и перспективы», посвященная 100-летнему юбилею Опытной психологической лаборатории при Академии Генштаба РККА.

Организатором конференции выступил научно-практический центр профессиональной ориентации и отбора на военную службу, сотрудники которого сегодня продолжают дело, начатое первыми психологами-красноармейцами. В главном военном вузе России собрались представители образовательных учреждений, научно-исследовательских организаций, лабораторий профотбора, а также ветераны этого направления исследований.

Открыл форум заместитель начальника академии по научной работе генерал-майор Александр Сержантов. Он отметил значимость накопленного психологами опыта, широкое практическое применение разработанных экспертами научно-практического центра методик.

С основным докладом выступил руководитель Научно-практического центра ВАГШ ВС РФ Юрий Радченко. Свое выступление он посвятил историческим вехам функционирования и направления развития отечественного профессионального психологического отбора военных специалистов.

Участники конференции отметили необходимость преемственности поколений и сохранения истории для дальнейшего развития научных направлений психофизиологического отбора. По результатам мероприятия будет составлена монография и сборник выступлений.

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