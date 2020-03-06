06.03.2020 (17:42)
Сотрудники 151-й военной автомобильной инспекции провели акцию «Цветочный патруль» к 8 марта
Сотрудники 151-й военной автомобильной инспекции (территориальной) во взаимодействии с юными инспекторами ВАИ, а также ОГИБДД по Саратовской области провели акцию «Цветочный патруль», приуроченную к Международному женскому дню.
В ходе акции автоледи были вручены цветы и памятки, разработанные юными инспекторами. Кроме того, дети рассказывали поздравительные стихотворения с напоминанием о необходимости оставаться за рулем такими же прекрасными, как и в жизни, а также соблюдать Правила дорожного движения и быть предельно аккуратными на дороге.
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