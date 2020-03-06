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06.03.2020 (16:00)

Расчеты ОТРК «Искандер» ЮВО на Кубани провели электронные пуски

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» Южного военного округа (ЮВО) в рамках лагерного сбора на полигоне Молькино нанесли электронный массированный ракетный удар по командным пунктам и другим стратегически важным объектам условного противника.

Подразделения ракетного соединения были подняты по тревоге и совершили марш в район выполнения учебно-боевой задачи.

В ходе выдвижения военнослужащие отразили атаки диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодолели участки зараженной местности.

В назначенных позиционных районах расчеты ОТРК «Искандер» выполнили электронные пуски по различным целям условного противника: командным пунктам, скоплениям живой силы, колоннам бронетехники, а также сдали нормативы по заряжанию ракетами пусковых установок.

На учение привлекалось около 300 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 100 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Учения , Южный военный округ
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