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06.03.2020 (17:27)

Мотострелки ЮВО приступили к проведению активной фазы двустороннего ротного тактического учения в Северной Осетии

Ротные тактические группы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии приступили к активной фазе двустороннего ротного тактического учения (РТУ) с боевой стрельбой на полигоне Тарское.

При поддержке армейской авиации военнослужащие выполнят ведение обороны в горно-лесистой местности, переход в наступление, захват и удержание выгодного рубежа, выход из боя и отход в район восстановления боеспособности.

Мотострелки проведут боевые стрельбы из боевых машин пехоты БМП-3, из самоходных артиллерийских установок «Мста-С», минометов «Сани», танков Т-90А, систем залпового огня «Торнадо-Г» и стрелкового оружия.

Командиры подразделений применят опыт современных вооруженных конфликтов, будут использовать нестандартные решения в управлении штатными и приданными подразделениями в ходе розыгрыша тактических эпизодов. Подразделения беспилотников будут проводить оценку эффективности поражения целей и корректирование огня артиллерийских и мотострелковых подразделений.

В учениях, которые начались 2 марта с.г., принимает участие около 400 военнослужащих, задействовано 60 единиц вооружения и военной техники, а также вертолеты армейской авиации Ми-8 АМТШ и беспилотные летательные аппараты.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Учения , Южный военный округ
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