06.03.2020 (17:24)
Российские военнослужащие Приднестровье провели соревнование по армейскому рукопашному бою
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло соревнование по армейскому рукопашному бою на кубок начальника ОГРВ ПРРМ.
В турнире проводимого по олимпийской системе, с выбыванием после первого поражения приняло участие более 50 военнослужащих, которые были разделены на семь весовых категорий: до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 85 кг и свыше 90 кг.
По итогам состязания победителей в каждой весовой категории наградили медалями, а призёров грамотами.
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