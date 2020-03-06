06.03.2020 (17:24)

Российские военнослужащие Приднестровье провели соревнование по армейскому рукопашному бою

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло соревнование по армейскому рукопашному бою на кубок начальника ОГРВ ПРРМ.

В турнире проводимого по олимпийской системе, с выбыванием после первого поражения приняло участие более 50 военнослужащих, которые были разделены на семь весовых категорий: до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 85 кг и свыше 90 кг.

По итогам состязания победителей в каждой весовой категории наградили медалями, а призёров грамотами.

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